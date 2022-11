Piscine Global Europe: Entdecken Sie die energiesparenden Pool-Innovationen von Aquagem

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Der Spezialist für Invertertechnologie, Aquagem Technology Limited (https://www.aquagem.com/), wird auf der Piscine Global Europe 2022 am Stand 6H59 seine neueste 20-fach energiesparende Inverter-Poolpumpe mit Wasserkühlung vorstellen.Vor dem Hintergrund einer beispiellosen Energiekrise sind die Strompreise in Europa auf ein Rekordniveau gestiegen. Das hat den Trend der Unternehmen zur Herstellung energieeffizienter Produkte beflügelt.Die Poolpumpe ist der zweitgrößte Stromfresser im Haushalt und verbraucht zwischen 3.000 und über 5.000 kWh pro Jahr. Im Zuge der Anforderungen an die Energieeinsparungen besteht ein dringender Bedarf an energieeffizienten Poolpumpen, die die herkömmlichen, energieintensiven einstufigen Poolpumpen ersetzen.Innovative Technologien, energieeffizientes BadeerlebnisAquagem, der Erfinder der InverSilence®-Technologie, wird auf der Piscine Global Europe 2022 die 20-fach energiesparende Inverter-Poolpumpe vorstellen – eine bahnbrechende Innovation in der Branche.Die neue Inverter-Poolpumpe beruht auf der InverSilence®-Technologie und verfügt über einen Inverterantrieb, der die Motordrehzahl durch intelligente Algorithmen präzise steuert. Außerdem erfüllt der Motor die höchste Effizienzklasse IE5. Diese beiden Innovationen ermöglichen eine Poolpumpe, die 20 Mal energiesparender ist als eine einstufige Poolpumpe.Außerdem ist die neue Inverter-Poolpumpe dank der Wasserkühlungstechnologie lüfterlos und damit um ein 40-Faches leiser. Durch die Kombination mit der intelligenten Full-Touch-Steuerung bietet sie den Poolbenutzern ein perfektes Badeerlebnis und ermöglicht es ihnen, den Pool ganzjährig zu nutzen und gleichzeitig energiesparend zu leben, ohne sich Gedanken über die Stromrechnungen machen zu müssen.Darüber hinaus wird Aquagem auf der Messe einige weitere neue Pool-Innovationen vorstellen, darunter das erste automatische Mehrwegeventil I-Wash mit Touchscreen und die 12-Volt-Schwimmanlage InverJet mit sicherer Spannung. Und natürlich wird die branchenweit erste Inverter-Poolpumpe InverPro (https://www.aquagem.com/inverpro-aquagem-most-silent-inverter-pool-pumps-for-wholesale.html) zur Live-Vorführung ausgestellt werden.Aquagem (https://www.aquagem.com/) ist stets bestrebt, Poolbenutzern weltweit die energieeffizientesten und intelligentesten Produkte und Lösungen für ihre Pools anzubieten. Treffen Sie das Aquagem-Team zwischen dem 15. und dem 18. November am Stand 6H59, um sich über die neuesten technologischen Entwicklungen, Branchentrends und Marketingstrategien auszutauschen.marketing@aquagem.com.cnMedienanfragen:Bin Chenmarketing@aquagem.com.cnFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1932086/Aquagem_Piscine_Global.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/piscine-global-europe-entdecken-sie-die-energiesparenden-pool-innovationen-von-aquagem-301667268.htmlOriginal-Content von: Aquagem Technology Limited, übermittelt durch news aktuell