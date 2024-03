Pirelli & C. Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Pirelli & C Spa-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 4,75 EUR für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 5,368 EUR erzielt, was einem Unterschied von +13,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,24 EUR zeigt mit einem Unterschied von +2,44 Prozent eine ähnliche Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Pirelli & C Spa somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis zum Aktienkurs von 1, was einer positiven Differenz von +1,58 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält Pirelli & C Spa eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Pirelli & C Spa-Aktie bei 52,11 Prozent, was mehr als 52 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Aktivität im Netz als üblich eingestuft, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für Pirelli & C Spa in diesem Punkt.