Pirelli & C. Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Aktienkurs von Pirelli & C Spa hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 52,11 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichnete die "Automatische Komponenten"-Branche lediglich eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent, was bedeutet, dass Pirelli & C Spa die Branche um +52,11 Prozent übertroffen hat. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag das Unternehmen mit 52,11 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Pirelli & C Spa in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Investoren, die in die Aktie von Pirelli & C Spa investieren, können eine Dividendenrendite von 1,58 % erzielen, was einen Mehrertrag von 1,58 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten bedeutet. Dadurch werden die Dividenden des Unternehmens als überdurchschnittlich bewertet, was zu einer positiven Einschätzung der Ausschüttungspolitik führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Pirelli & C Spa eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate. Diese langfristige Analyse führt zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens mit "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Pirelli & C Spa-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 22 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 19,92 im überverkauften Bereich. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating für Pirelli & C Spa.