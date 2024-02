N-Able im Check!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich N-able ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die N-able-Aktie beträgt 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird ebenfalls ein neutraler Wert von 51,91 ermittelt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend der N-able-Aktie neutral ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 13,39 USD, während der letzte Schlusskurs bei 13,07 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem neutralen Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt liegt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für N-able negativ sind, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die N-able-Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung, dem RSI und der technischen Analyse.