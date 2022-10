Piramal Pharma veröffentlicht seinen Nachhaltigkeitsbericht GJ21-22, der seine ESG-Reise zur Beschleunigung des Tempos zur Integration von Nachhaltigkeitspraktiken verdeutlicht.

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -- Der Bericht beschreibt den strategischen und operativen ESG-Rahmen von PPL sowie den Umsetzungsplan, einschließlich spezifischer Zielvorgaben- Der Bericht wird in Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt und unterstreicht das Engagement von PPL, zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung beizutragen und eine positive Wirkung für die Interessengruppen zu erzielen.Piramal Pharma Limited (PPL) gab heute seinen Nachhaltigkeitsbericht GJ21–22 bekannt, um einen Überblick über seine Leistung in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung-Parameter (ESG) zu geben. Der Bericht hebt die verantwortungsvollen Wachstumsbestrebungen von PPL durch nachhaltige Geschäftstätigkeiten hervor, die alle drei Unternehmen abdecken – Contract Development and Manufacturing Organisation (CDMO), Complex Hospital Generics (CHG) und India Consumer Healthcare (ICH) – in Indien, dem Vereinigten Königreich (UK) und den Vereinigten Staaten (USA).Der Bericht konzentriert sich auf den Zweck und die Vision des Unternehmens, die seinem strategischen und operativen Rahmenwerk der Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung zugrunde liegen, das auf den vier Säulen – verantwortungsbewusste Betriebsabläufe, Stakeholder-Orientierung, Geschäftsresilienz sowie Qualität und Spitzenleistung – aufbaut. Auf der Grundlage dieser Philosophie ist das Unternehmen bestrebt, seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, den lokalen Gemeinschaften zu dienen, einen sicheren, integrativen und respektvollen Arbeitsplatz zu bieten, ethische Geschäftspraktiken zu fördern und eine nachhaltigere Wertschöpfungskette in Partnerschaft mit Kunden und Lieferanten aufzubauen.Um die ESG-Strategie, das Rahmenwerk und die Ziele des Unternehmens zu sehen, laden Sie bitte den vollständigen Bericht herunter: PPL Nachhaltigkeitsbericht GJ21-22 (https://www.piramal.com/wp-content/uploads/2022/10/PPL-_Sustainability_Report_FY-21-22.pdf)Nandini Piramal, Executivedirector von Piramal Enterprises und Vorsitzende von Piramal Pharma Limited, sagt:„Piramal hat Nachhaltigkeitspraktiken in all seinen Geschäftsbereichen schon immer höchste Priorität eingeräumt. Wir haben bedeutende Schritte in den Bereichen Abwasser-Recycling und Energieeinsparung, Klimawandelmanagement, Erhöhung der Diversität der Belegschaft und anhaltend hohes Engagement für unsere CSR-Initiativen in den Bereichen Gesundheit und Bildung unternommen. Dies stimmt mit unserem Unternehmensziel überein: „Gutes zu tun und davon zu profitieren" („Doing Well and Doing Good"). Mit der Abspaltung von Piramal Pharma Limited von der Muttergesellschaft glauben wir, dass wir gut positioniert sind, um uns zu einer verantwortungsbewussten, verantwortlichen und transparenten Organisation zu entwickeln, die Patienten eine hochwertige Versorgung bietet und gleichzeitig den Planeten schützt."Peter DeYoung, CEO von Global Pharma, sagt: „Unser Wachstumskurs wird von verantwortungsbewussten Geschäftsprinzipien geleitet. Wir haben einen strukturierten Ansatz gewählt, der sich an einem robusten ESG-Rahmen orientiert, und wir haben einen Ausschuss für Nachhaltigkeit und Risikomanagement gebildet, um uns bei unseren Nachhaltigkeitsbemühungen zu leiten und unsere Leistung im Hinblick auf die Ziele zu verfolgen. Unser zweiter Nachhaltigkeitsbericht zeigt die Fortschritte auf diesem Weg und bietet unseren Stakeholdern einen transparenten Überblick über unsere ESG-Leistungen. Wir werden weiterhin vernünftige Investitionen tätigen, um nachhaltige Praktiken in unserem gesamten Betrieb auszuweiten, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und unsere Mitarbeiter und Gemeinschaften in die Lage zu versetzen, eine umweltfreundlichere und eine bessere Zukunft zu schaffen."Der Bericht demonstriert die Absicht von PPL, seine Nachhaltigkeitsleistung und Ziele mit seinen Stakeholdern zu teilen. In diesem Sinne reagierte das Unternehmen auch auf die Berichte zum CDP-Klimawandel und zur Wassersicherheit. Darüber hinaus setzt sich das Unternehmen dafür ein, eine auf der Wertschöpfungskette basierende Nachhaltigkeit zu erreichen, indem es sich mit seinen Kunden und Lieferanten über verschiedene Geschäftsaspekte austauscht, einschließlich solcher, die mit ESG zusammenhängen. PPL ist auch Mitglied der Pharmaceutical Supplychain Initiative (PSCI).Wichtige Höhepunkte des PPL-Nachhaltigkeitsberichts GJ21–22Umwelt- Verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien durch Ersatz von Kohle durch Bio-Briketts, Installation von Solarzellen auf dem Dach und Nutzung von Strom aus Wasserkraft- Kontrollierte Emissionen mithilfe von Prozesssteuerungen und Technologien, einschließlich Stickstoffüberlagerung, effiziente Gasreinigungssysteme, mehrstufige Kondensatoren, Schlauchfilter und elektrostatische Abscheider- Umsetzung von Baumplantagen-Programmen an allen Standorten; an den Produktionsstätten von PPL stehen derzeit mehr als 82.000 Bäume.- Förderung der Übernahme von Technologien für Energieeffizienz und TreibhausgasreduzierungSoziales- 30 % weibliche Vertreter im Aufsichtsrat- 113 Millionen Begünstigte bis heute durch CSR unter der Piramal Foundation erreicht- Null Todesfälle in GJ21–22- 7.834 Stunden für Schulungen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) in GJ21-22 geleistetGovernance- Gründung des Ausschusses für Nachhaltigkeit und Risikomanagement unter Leitung des Vorsitzenden gegründet, der das Management in Bezug auf die Bemühungen um Nachhaltigkeit leitet.- Genehmigung von 269 behördlichen Inspektionen und 1.377 Kundenaudits seit GJ11–12 bis zu GJ21–22. Keine amtlichen Maßnahmen angezeigt (OAI)- Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse zur Ermittlung der wichtigsten ESG-Aspekte und Entwicklung eines ESG-StrategierahmensStrategischer ESG-Rahmen für PPLIm Geschäftsjahr 21/22 entwickelte das Unternehmen ein ESG-Rahmenwerk. An diesem Rahmen mit 12 Schwerpunktbereichen orientieren sich die strategischen und operativen Vorgaben von PPL. In diesem Jahr hat sich PPL spezifische Ziele und Zeitvorgaben gesetzt, um seine ESG-Ziele als nächste Schritte auf seinem ESG-Kurs zu erreichen.Informationen zu Piramal Pharma Limited:Dank End-to-End-Produktionskapazitäten an 15 Standorten weltweit und einem globalen Vertriebsnetz in über 100 Ländern bietet Piramal Pharma Limited (PPL) ein Portfolio von differenzierten Produkten und Dienstleistungen. Zu PPL gehören: Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Unternehmen für komplexe Generika für den Krankenhauseinsatz, und das India-Consumer-Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Produkte verkauft. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Formulierungsmarkt, geschlossen. Im Oktober 2020 erhielt das Unternehmen eine Wachstumsinvestition von 20 % von der Carlyle Group.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.piramal.com/piramal-pharma/