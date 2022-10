Piramal Pharma Solutions bringt ADCelerate auf den Markt, einen schnellen, integrierten Ansatz, um ADCs zu IND zu bringen

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -- ADCelerate liefert für Phase-I geeignetes Antikörper-Arzneimittel-Konjugat (ADC) Wirkstoff und Arzneimittelprodukt für die Einreichung eines neuen Prüfpräparats (IND)- Beschleunigt die Zeitplanung und ermöglicht eine schnellere Verabreichung an Patienten in der Klinik- Von der Projektinitiierung bis zum GMP-Arzneimittelprodukt in nur 12 MonatenMUMBAI, Indien, 13. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Piramal Pharma Solutions, ein führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), gab die Markteinführung von ADCelerate bekannt, einer neuen Markenlösung für die Entwicklung von Anti-Körper-Arzneimittel-Konjugaten, die den Zeitplan für die Entwicklung der ersten klinischen Lieferung von Arzneimittelsubstanz und -produkt beschleunigt.Mit ADCelerate liefert Piramal Pharma Solutions (PPS) ein vollständig entwickeltes Herstellungsverfahren für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und lyophilisierte Arzneimittel, und das alles innerhalb von nur zwölf Monaten. Das Programm umfasst qualifizierte, für die Phase I geeignete Analysemethoden zur Unterstützung von Chargenfreigabe- und Stabilitätsstudien, sowohl für die Arzneimittelsubstanz als auch für das Arzneimittelprodukt, sowie erste Stabilitätsdaten zur Arzneimittelsubstanz (sechs Monate) und zum Arzneimittelprodukt (ein Monat).Peter DeYoung, Chief Executive Officer von Piramal Pharma Solutions, sagte: „Als CDMO, das der Biopharma-Branche dient, wissen wir, dass Geschwindigkeit wichtig ist. Unsere Kunden so schnell wie möglich in die Klinik zu bringen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, unterstützt unser Ethos der Patientenzentrierung. ADCelerate ist ein starkes Beispiel für dieses Prinzip, das zum Leben erweckt wurde. Durch die Nutzung unserer Fähigkeiten und unseres Fachwissens in den Bereichen ADCs und sterile Abfüllung/Fertigstellung sind wir in der Lage, die Fristen zu verkürzen und gleichzeitig die höchsten Qualitätsstandards einzuhalten."Die beschleunigten Zeitpläne, die ADCelerate liefert, werden durch die große Erfahrung von PPS bei der Lösung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Problemen sowie durch das Fachwissen des Unternehmens bei der Herstellung lyophilisierter Arzneimittel ermöglicht. Alle ADCelerate-Programme basieren auf einem Standardprozess und werden an den Umfang des Projekts jedes Kunden angepasst.Um mehr über ADCelerate zu erfahren, wenden Sie sich direkt an die Experten unserer Antikörper- Arzneimittel-Konjugation unter businessoperations.grangemouth@piramal.com.Informationen zu Piramal Pharma Solutions:Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dadurch sind wir in der Lage, ein umfassendes Spektrum von Dienstleistungen anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, Zubehör für klinische Studien, kommerzielle Lieferung von APIs und fertigen Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung von hochwirksamen APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet auch Dienstleistungen zur Entwicklung und Herstellung von Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper. Dies wurde durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht. Unsere Erfolgsbilanz als zuverlässiger Dienstleister mit Erfahrung in verschiedenen Technologien macht uns zu einem bevorzugten Partner für innovative und generische Unternehmen weltweit.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.piramalpharmasolutions.com| Twitter (https://twitter.com/PiramalPharma) |LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/piramal-pharma-solutions)Über Piramal Pharma Ltd.Dank End-to-End-Produktionskapazitäten an 15 Standorten weltweit und einem globalen Vertriebsnetz in über 100 Ländern bietet Piramal Pharma Limited (PPL) ein Portfolio von differenzierten Produkten und Dienstleistungen. Zu PPL gehören: Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Unternehmen für komplexe Generika für den Krankenhauseinsatz, und das India-Consumer-Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Produkte verkauft. Mit einem integrierten globalen Netzwerk von Standorten bietet PPS innovativen Unternehmen und Generikaherstellern End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln an. Das komplexe Produktportfolio von PCC für Krankenhäuser umfasst Inhalationsanästhetika, intrathekale Therapien zur Spastik- und Schmerzbehandlung, injizierbare Schmerzmittel und Anästhetika, injizierbare Antiinfektiva und andere Therapien. Das indische Consumer-Healthcare-Geschäft gehört zu den führenden Akteuren in Indien im Bereich der Selbstpflege und verfügt über etablierte Marken auf dem indischen Consumer-Healthcare-Markt. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Formulierungsmarkt, geschlossen. Im Oktober 2020 erhielt das Unternehmen eine Wachstumsinvestition von der Carlyle Group.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.piramal.com/pharma | Facebook | Twitter | LinkedInFür Medienanfragen: Für Investoren:Rajiv Banerjee | Gagan Borana | Investorenbeziehungen undUnternehmenskommunikation Nachhaltigkeitrajiv.banerjee@piramal.com gagan.borana@piramal.com