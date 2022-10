Piramal Pharma Limited notiert an der BSE und NSE

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Piramal Pharma Limited (PPL) (Scrip-Name: PPLPHARMA) wurde heute an den indischen Börsen Bombay Stock Exchange (BSE) und National Stock Exchange (NSE) notiert. Der Meilenstein wurde mit dem Läuten der Eröffnungsglocke an der BSE zur Bekanntgabe der Börsennotierung durch folgende Personen markiert: Ajay Piramal, Vorsitzender der Piramal Group Nandini Piramal, Vorsitzende der PPL, Peter DeYoung, CEO von Piramal Global Pharma, Nayan Mehta, Chief Financial Officer und Sameer Patil, Chief Business Officer von der Bombay Stock Exchange Ltd.Im Juni 2020 unterzeichnete PPL eine Vereinbarung mit der Carlyle Group Inc. über die Investition von Wachstumskapital für eine Beteiligung von 20 % an Piramal Pharma Limited. Dementsprechend wurde das Pharmageschäft vertikal von Piramal Enterprises Limited (PEL) ausgegliedert. Im Oktober 2021 genehmigte der Verwaltungsrat von PEL die Ausgliederung des Pharmageschäfts und die Vereinfachung der Unternehmensstruktur, um PEL von einem Multisektor-Konglomerat in zwei getrennte sektororientierte, börsennotierte Unternehmen für Finanzdienstleistungen und Pharmazeutika umzugestalten.Zu PPL gehören: Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), Piramal Critical Care (PCC), ein Unternehmen für komplexe Generika für den Krankenhauseinsatz, und das India-Consumer-Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Produkte (OTC) verkauft. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Formulierungsmarkt, geschlossen.Ajay Piramal, Chairman der Piramal Group, sagte: „Mit der heutigen Börsennotierung von Piramal Pharma Limited haben wir den im letzten Jahr angekündigten Abspaltungsprozess rechtzeitig abgeschlossen. Die Börsennotierung steht im Einklang mit unserem Ziel, die Gruppe von einem Multisektor-Konglomerat in zwei getrennte sektororientierte, börsennotierte Unternehmen umzugestalten. Die Vereinfachung der Unternehmensstruktur wird den Aktionärswert erhöhen. PPL ist auf dem besten Weg, eine globale indische Marke im Pharmabereich zu werden. Das Unternehmen verfügt über ein integriertes Geschäftsmodell, ein Nischenproduktangebot und ein globales Team, um in Zukunft ein verantwortungsvolles Wachstum zu erzielen."Nandini Piramal, Vorsitzende von PPL, sagte: „Wir freuen uns, dass Piramal Pharma eine neue Phase als fokussiertes Pharmaunternehmen mit einer vereinfachten Unternehmensstruktur antritt. Heute wachsen wir schneller als der Markt und sind für unsere Kunden in jedem unserer Geschäftsbereiche, in denen wir unsere Produkte und Dienstleistungen anbieten, relevant. Auch in Zukunft werden wir uns auf das Wachstum der von uns gewählten Geschäftsbereiche konzentrieren. Wir werden anorganische und organische Wachstumsmöglichkeiten identifizieren und sichern, um einen beständigen Aktionärswert zu generieren. Wir sind stolz auf unsere herausragende Qualitätsbilanz und unseren Fokus auf Patienten-, Kunden- und Verbraucherorientierung."Mit einem integrierten globalen Netzwerk von Standorten bietet das CDMO-Geschäft von PPL (Umsatz im GJ 2022 ₹3.960 Cr) innovativen Unternehmen und Generikaherstellern End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln an. Das Geschäft mit komplexen Generika für Krankenhäuser (Umsatz im GJ 2022 ₹2.002 Cr) bietet ein Produktportfolio, das Inhalationsanästhetika, intrathekale Therapien zur Spastik- und Schmerzbehandlung, injizierbare Schmerzmittel und Anästhetika, injizierbare Antiinfektiva und andere Therapien umfasst. Das indische Consumer-Healthcare-Geschäft (Umsatz im GJ 2022 ₹741 Cr) gehört zu den führenden Akteuren in Indien im Bereich der Selbstpflege und verfügt über etablierte Marken und eine landesweite Vertriebs- und Marketinginfrastruktur auf dem indischen Consumer-Healthcare-Markt.Piramal Pharma Limited konzentriert sich auf das Wachstum des Unternehmens und hat kontinuierlich Investitionen getätigt, um dies zu unterstützen. Im CDMO-Geschäft konzentriert sich das Unternehmen darauf, die Wertschöpfungskette strategisch nach oben zu verschieben, indem es ein End-to-End-Modell einsetzt, um integrierte Dienstleistungen anzubieten. Bislang wurden mehr als 170 integrierte Projekte durchgeführt, und der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung differenzierter Fähigkeiten. Das Geschäft mit komplexen Krankenhausgenerika hat eine starke Pipeline mit mehr als 40 Produkten in verschiedenen Entwicklungsstadien. Mit der Abteilung Consumer Healthcare hat PPL auf seinen starken Marken aufgebaut und 40 neue Produkte und 18 neue SKUs auf den Markt gebracht sowie den Vertrieb auf moderne Handelsgeschäfte und E-Commerce-Kanäle ausgeweitet.Informationen zu Piramal Pharma Ltd.Dank End-to-End-Produktionskapazitäten an 15 Standorten weltweit und einem globalen Vertriebsnetz in über 100 Ländern bietet Piramal Pharma Limited (PPL) ein Portfolio von differenzierten Produkten und Dienstleistungen. Zu PPL gehören: Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Unternehmen für komplexe Generika für den Krankenhauseinsatz, und das India-Consumer-Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Produkte verkauft. Mit einem integrierten globalen Netzwerk von Standorten bietet PPS innovativen Unternehmen und Generikaherstellern End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln an. Das komplexe Produktportfolio von PCC für Krankenhäuser umfasst Inhalationsanästhetika, intrathekale Therapien zur Spastik- und Schmerzbehandlung, injizierbare Schmerzmittel und Anästhetika, injizierbare Antiinfektiva und andere Therapien. Das indische Consumer-Healthcare-Geschäft gehört zu den führenden Akteuren in Indien im Bereich der Selbstpflege und verfügt über etablierte Marken auf dem indischen Consumer-Healthcare-Markt. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Formulierungsmarkt, geschlossen. 