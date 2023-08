Piramal Pharma Limited annuncia i risultati consolidati per il Q1 2024

Mumbai, India (ots/PRNewswire) -Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA | IBMBSE: 543635), ha annunciato oggi i suoi risultati consolidati per il primo trimestre Q1 (terminato il 30 giugno 2023).Dati finanziariconsolidati(In INR)Informazioni Q1 FY24 Q1 FY23 Crescita YoY Q4 FY23 Crescita QoQdettagliateProventi da 1.749 1.482 18 % 2.164 -19 %attivitàoperativeCDMO 898 770 17 % 1.285 -30 %Complex Hospital 617 508 22 % 702 -12 %Generic (CHG)India Consumer 239 211 13 % 206 16 %Healthcare (ICH)EBITDA 171 89# 92 % 376 -55 %Margine EBITDA 10 % 6 % 17 %PAT -99 -109 N/D 50 -297 %Margine PAT -6 % -7 % 2 %# L'EBITDA per il primo trimestre 2023 ha avuto un impatto una tantum sul margine di inventario di 68 INRPunti salienti per il primo trimestre 2024 (Q1 2024)- I ricavi dalle operazioni sono cresciuti del 18% nel primo trimestre 2024 grazie alle ampie prestazioni di base in tutte e tre le aziende: CDMO, CHG e IH- Il margine EBITDA registrato nel primo trimestre 2024 ammonta a 10%, un miglioramento su base annua del 6% rispetto al primo trimestre 2023, determinato da una sana crescita dei ricavi e da misure di ottimizzazione dei costi- Manteniamo le nostre eccellenti prestazioni pari a zero OAI (Official Action Indicated) mentre abbiamo chiuso con successo l'ispezione dell'FDA statunitense presso lo stabilimento Pithampur senza osservazioni- Abbiamo rafforzato il nostro Team dirigenziale nominando Jeffrey Hampton Presidente e Direttore operativo di Piramal Critical Care (divisione CHG)- Abbiamo condiviso i dettagli della nostra Emissione dei diritti - Prezzo dei diritti di INR. 81, data di registrazione del 2 agosto 2023 e rapporto di titolarità di 5:46Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "Abbiamo avuto un inizio positivo per il nuovo anno finanziario con una buona crescita delle entrate e un miglioramento dei nostri margini di EBITDA. La nostra attività CDMO sta inoltre assistendo a continui flussi di ordini, in particolare per le nostre offerte differenziate e per il lavoro legato all'innovazione. Il nostro portfolio di anestesia per inalazione sta assistendo a una buona domanda e la nostra attività del segmento India Consumer Healthcare sta registrando un'ottima crescita guidata dai marchi più importanti. Continuiamo a mantenere la nostra eccellente esperienza in fatto di qualità e stiamo inoltre adottando molteplici iniziative legate a ESG per far crescere la nostra attività in modo responsabile. Storicamente il nostro secondo trimestre è sempre stato migliore del primo, sia in termini di ricavi che di redditività. Stiamo lavorando per sfruttare il nostro buon inizio dell'anno finanziario e continuare questo slancio per offrire ottime prestazioni su base annua per il resto dell'anno. Crediamo nel potenziale di crescita della nostra azienda e stiamo pertanto lavorando all'esecuzione delle nostre priorità strategiche per creare valore per gli azionisti. Il nostro promoter e promoter group ha accettato di sottoscrivere 100% delle azioni azionarie offerte nella nostra emissione di diritti, ribadendo così la loro fiducia nei punti di forza sottostanti della nostra azienda".Punti salienti per il primo trimestre 2024 (Q1 2024)Sviluppo e produzione a contratto (CDMO): - Abbiamo assistito al continuoslancio dell'afflusso degli ordini e alla forte esecuzione nel primo trimestre2024. Continuamo a osservare una buona domanda della nostra offertadifferenziata nelle aree di nicchia di API altamente attivi, peptidi, farmacianticorpo-coniugati (ADC) e sviluppo e produzione di API su brevetto - Recenteampliamento delle capacità negli stabilimenti con un'offerta differenziata chesta assistendo a una richiesta incoraggiante da parte dei clienti - Espansionedella capacità dei farmaci anticorpo-coniugati (ADC) presso lo stabilimento diGrangemouth per rafforzare la nostra posizione nel mercato ADC - MiglioramentoYoY della domanda per la nostra attività di API generici - Abbiamo mantenuto lenostre prestazioni in fatto di qualità: abbiamo superato con successo 8ispezioni normative (inclusa un'ispezione FDA statunitense presso il nostrostabilimento di Pithampur) e diverse verifiche da parte dei clienti nel primotrimestre 2024 - Ottimizzazione dei costi, strategia di approvvigionamento edeccellenza operativa che contribuiscono a mitigare le pressioni inflazionistichee a migliorare la redditività Complex Hospital Generics (CHG): - Costanteslancio nelle vendite di anestesia per inalazione (IA), principalmente guidateda una forte domanda di Sevoflurane - Ampliare la capacità di anestesia perinalazione per soddisfare la crescente domanda - La gamma di prodottiintratecali negli Stati Uniti continua a detenere una quota di mercato di primopiano - Creazione di una pipeline di oltre 27 nuovi prodotti che sono in variefasi di sviluppo. Lancio di 1 nuovo prodotto nel primo trimestre 2024 - NominatoJeffrey Hampton Presidente e Direttore operativo della divisione CHG. Jeff haprecedentemente lavorato con Accord Healthcare, Inc. e Apotex Inc. IndiaConsumer Healthcare (ITH): - 11 nuovi prodotti e 3 nuovi SKU lanciati nel primotrimestre 2024 - Proseguiamo gli investimenti commerciali e nei media perstimolare la crescita dei marchi più importanti - I marchi più importanti,ovvero Littles, Lacto Calamine, Polycrol, Tetmosol e I-range, sono cresciuti del15% su base annua nel primo trimestre 2024, contribuendo al 43% delle vendite diICH - L'e-commerce è cresciuto di oltre il 18% su base annua nel primo trimestre2024 - Ampia portata di distribuzione nel commercio generale e stiamo inoltrerafforzando la nostra presenza in canali alternativi di distribuzione, tra cuie-commerce, commercio moderno e attraverso il nostro sito web diretto aiclienti: Wellify.inBilancioconsolidato e delconto economicoconsolidato(In INR)Dati finanziaridichiaratiInformazioni Q1FY24 Q1FY23 Variazione YoY Q4FY22 Variazione QoQdettagliateProventi da 1.749 1.482 18 % 2.164 -19 %attività operativeAltri redditi 38 72 -47 % 25 56 %Totale dei ricavi 1.787 1.554 15 % 2.188 -18 %Costo dei 627 574 9 % 840 -25 %materialiSpese dei 496 461 8 % 474 5 %dipendentiAltre spese 494 430 15 % 499 -1 %EBITDA 171 89# 92 % 376 -55 %Costo finanziario 119 62 90 % 104 14 %Ammortamento 174 162 7 % 184 -6 %Quota di 14 20 -28 % 8 85 %pertinenza delrisultato delperiodo dellesocietà collegateUtile al lordo -107 -115 -7 % 95 -213 %delle imposteImposte -9 -6 N/D 45 -119 %Utile netto al -99 -109 N/D 50 -297 %netto delleimposteVoci di natura 0 0 0straordinariaUtile al netto -99 -109 N/D 50 -297 %delle imposteconsiderando levoci di naturastraordinaria# L'EBITDA nel primo trimestre 2023 ha avuto un impatto una tantum sul margine di inventario di 68 INRConferenza sugli utili del Q1 2024Piramal Pharma Limited terrà una videoconferenza per gli investitori/analisti il 4 agosto 2023 ale 10:00 (IST) per discutere i risultati del primo trimestre 2024.I dettagli per collegarsi alla chiamata sono i seguenti:Evento Luogo e orario Numero di telefonoTeleconferenza del 4 India: 10:00 IST +91 22 6280 1461/+91 22agosto 2023 7115 8320 (numeroprimario)1 800 120 1221 (numeroverde)Stati Uniti: 12:30 (Ora Numero verde 18667462133standard orientale, NewYork)Regno Unito: 5:30 (Fuso Numero verde 08081011573orario di Londra)Singapore: 12:30 (Fuso Numero verde 8001012045orario di Singapore)Hong Kong: 12:30 (Fuso Numero verde 800964448orario di Hong Kong)Partecipazione Express con Utilizzare questo link perDiamond Pass™ la registrazionepreventiva e ridurre itempi di attesa al momentodella partecipazione allachiamata:https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=9503078&linkSecurityString=33aa158d84(https://clicktime.symantec.com/15tT4GjxmEhECEVGEkzno?h=FyraOXJiyZoP2HmL8HIjzoz6xFG9wsBTH0LymzV70kI=&u=https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber%3D9503078%26linkSecurityString%3D33aa158d84)Informazioni su Piramal Pharma Ltd:Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17 stabilimenti globali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL include Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci complessi generici ospedalieri; e la divisione India Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Allergan India Private Limited, è una joint venture con AbbVie Inc. ed è emersa come uno dei leader di mercato nel settore delle terapie oftalmologiche. Inoltre, PPL ha un investimento di minoranza in Yapan Bio Private Limited. PPL ha ricevuto un investimento di crescita strategica del 20% a ottobre 2020 da parte del Carlyle Group.Per maggiori informazioni visitare: www.piramaI.com/pharma