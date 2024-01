Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Aktie: So schnell kann es gehen

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Piraeus können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Aktuell deutet die mittlere Diskussionsintensität auf eine "Neutral"-Einstufung hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Piraeus liegt bei 24,75 Punkten, was auf eine Überverkauft-Einstufung hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen eine neutrale Einstufung für Piraeus.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Piraeus einen Wert von 5 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Handelsbanken" als unterbewertet betrachtet wird und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich der Dividende liegt Piraeus mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (4,62 %) niedriger und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme kaufen, halten oder verkaufen?

