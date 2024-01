Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Piraeus Financial Holdings SA":

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes im Zusammenhang mit der Aktie von Piraeus zeigt, dass die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum mittelmäßig war, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für Piraeus in diesem Bereich somit die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass Piraeus im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (4,62 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger bewertet wird. Daraus ergibt sich die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Piraeus veröffentlicht. Obwohl sich der Markt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Piraeus befasst hat, führt dies insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Piraeus derzeit bei 2,89 EUR verläuft. Dies führt aufgrund des Abstands von +22,28 Prozent zu einem "Gut"-Signal. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich eine positive Differenz von +14 Prozent, was erneut zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse also "Gut".