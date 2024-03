Piraeus Financial Holdings Aktie: Ist das wirklich normal?

Bei einer Dividende von 0 % liegt die Ausschüttung von Piraeus im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (4,83 %) um 4,83 Prozentpunkte niedriger. Dies bedeutet, dass Piraeus derzeit als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Piraeus ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird die Piraeus-Aktie positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,19 EUR, während der aktuelle Kurs bei 3,98 EUR liegt, was einer Abweichung von +24,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage schneidet die Aktie positiv ab, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.