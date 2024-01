Piraeus Bank ADR Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Piraeus: Aktienanalyse zeigt gemischte Bewertungen

Die Analyse der Piraeus-Aktie ergab gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien. In Bezug auf die Dividende liegt Piraeus mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (4,62 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund der Differenz von 4,62 Prozentpunkten.

In fundamentalen Kriterien wird Piraeus jedoch als unterbewertet angesehen. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Piraeus liegt bei 5, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,11, was einer Unterbewertung um etwa 54 Prozent entspricht. Aus diesem Grund erhält Piraeus eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment für Piraeus ist überwiegend negativ, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Obwohl in den letzten Tagen weder positiv noch negativ über Piraeus diskutiert wurde, ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Analyse anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Piraeus-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf den 25-Tage-Basis RSI wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Piraeus gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien, was Investoren dazu anregen könnte, weitere Untersuchungen anzustellen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.