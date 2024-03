Piper Jaffray Aktie: In selten guter Lage!

Die Aktie von Piper Sandler Cos weist eine Dividendenrendite von 1,36 Prozent auf, was 4,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 6 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie als eher unrentables Investment angesehen wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Piper Sandler Cos wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 41,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,51, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Piper Sandler Cos mit einem Wert von 21,8 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 63. Aufgrund des relativ niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 156,91 USD, während der letzte Schlusskurs bei 194,1 USD liegt, was einer Abweichung von +23,7 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Piper Sandler Cos eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine ähnliche Tendenz, mit einem letzten Schlusskurs von 184,2 USD, der ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält Piper Sandler Cos auf Basis der technischen Analyse und fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.