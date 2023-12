Piper Jaffray Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für die Piper Sandler Cos betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 42,36 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 35,31 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Piper Sandler Cos damit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Ein weiterer Faktor bei der Beurteilung eines Wertpapiers ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten wurde bei der Piper Sandler Cos nur eine geringe Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung erfahren, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Piper Sandler Cos-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 142,21 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (176,44 USD) weicht somit um +24,07 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (153,9 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,65 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Piper Sandler Cos-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Piper Sandler Cos bei 21,62, was unter dem Branchendurchschnitt (62 Prozent) liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 56,93 auf. Damit ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis.