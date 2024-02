Piper Jaffray Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Piper Sandler Cos-Aktie befindet sich derzeit mit einem Kurs von 185,16 USD um +5,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung weiterhin als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +23,44 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Einschätzung der Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger vornehmen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Piper Sandler Cos positiv war. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Piper Sandler Cos im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,85 Prozent erzielt, was 21,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 5,59 Prozent, wobei Piper Sandler Cos derzeit um 19,25 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Langfristig gesehen wird die Piper Sandler Cos-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit insgesamt 1 "Gut" Bewertung und 0 "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 150 USD festgesetzt. Dies würde in Zukunft eine Performance von -18,99 Prozent bedeuten, da derzeit ein Kurs von 185,16 USD vorliegt. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" seitens der Redaktion.