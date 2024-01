Piper Jaffray Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Aktienkurs des Unternehmens Piper Sandler Cos hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 24,85 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Finanzbranche verzeichnete eine mittlere Rendite von 20,39 Prozent, was Piper Sandler Cos um 4,46 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten 12 Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls neutral. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Piper Sandler Cos abgegeben, da 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 167,33 USD, was einer voraussichtlichen Kursentwicklung von -4,31 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde über Piper Sandler Cos besonders negativ in den sozialen Medien diskutiert. Dennoch gab es auch positive Themen, die die Diskussionen bestimmten. In den letzten ein bis zwei Tagen überwogen jedoch die positiven Themen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Piper Sandler Cos sowohl auf Basis des Anleger-Sentiments als auch der Analysteneinschätzung eine "Neutral"-Bewertung.