Piper Jaffray Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Piper Sandler Cos wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 45,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Piper Sandler Cos-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert von 34,39 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Piper Sandler Cos daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Analysten haben Piper Sandler Cos in den letzten zwölf Monaten mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingestuft, was auf eine langfristige "Gut"-Einstufung hinweist. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 167,33 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -5,62 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf Analystenbewertungen.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Bewertung basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Diskussionen über den Wert in den letzten Wochen.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Piper Sandler Cos-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt eine "Gut"-Bewertung. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhält die Piper Sandler Cos-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.