Pionier einer nachhaltigen Finanzbranche: Pangaea Life gewinnt ersten Platz auf ESG Transformation Award 2023

München (ots) -Ein Preis, der Vorreiter des nachhaltigen Wandels sichtbar macht: Auf Basis wissenschaftlicher, unabhängiger und transparenter Indikatoren prämiert eine prominent besetzte Jury besonders wirkungsvolle ESG-Initiativen der Finanzbranche. Am gestrigen 25. April 2023 kürten die Initiatoren in der Finanzmetropole Frankfurt die Gewinner: In der Kategorie Impact Investing wird Pangaea Life mit dem ersten Platz als Branchenvorbild ausgezeichnet. Die nachhaltige Marke der Bayerischen demonstriert damit erneut den Nutzen blauer Investitionen.Die Wirkung nachhaltiger Projekte ist in der Finanzbranche nicht immer leicht zu messen. Mit dem "ESG Transformation Award" verfolgt die hochkarätig mit Fachexpertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis besetzten Jury das Ziel, die eingereichten Projekte anhand harter, belegbarer Fakten genau unter die Lupe zu nehmen. Dabei bewerteten die Experten kritisch die Plausibilität, Nachvollziehbarkeit und Berücksichtigung aller wesentlichen ESG-Aspekte der Nominierten. Als Sieger in der Kategorie Impact Investing demonstriert Pangaea Life erneut, dass die Marke den nachhaltigen Wandel in der Finanzbranche maßgeblich mitgestaltet."Mit unseren Erfolgsfonds im Bereich der erneuerbaren Energien und Energiespeicher und seit einiger Zeit auch im Sektor des nachhaltigen Wohnungsbaus demokratisieren wir den Zugang zu zwei Kernbereichen des nachhaltigen Wandels", sagt Daniel Regensburger, Geschäftsführer der Pangaea Life. "Besonders in letzter Zeit haftet nachhaltigen Investments zuweilen der Ruf an, mehr zu versprechen als in der Realität zu bewirken. Umso mehr freut uns diese Auszeichnung auf Basis harter wissenschaftlicher Fakten. Sie zeigt, dass unsere Investments in nachhaltige Sachwerte tatsächlich einen Teil zum nachhaltigen Wandel unseres Planenten beitragen."Die Jury des Awards ist besetzt mit:- Silke Stremlau (Vorsitzende Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung und Vorständin der Hannoversche Kassen)- Lanna Idriss (Vorständin SOS Kinderdörfer und davor Amnesty International und Vorstand BHF Bank Stiftung)- Prof. Dr. Christian Klein (Erster Lehrstuhl in Deutschland für Sustainable Finance Universität Kassel, Mitglied des Nachhaltigkeitsbeirats Bayer AG und Wissenschaftsplattform Sustainable Finance)- Ralph Hientzsch (Geschäftsführender Gesellschafter Consileon Frankfurt und Schweiz, ESG Transformationsexperte)Anders als bei ETFs oder reinen Aktienfonds eröffnet Pangaea Life Kundinnen und Kunden die Möglichkeit an der Wertentwicklung nachhaltiger Sachwerte teilzuhaben. Die damit verbundene Transparenz erlaubt es Anlegerinnen und Anlegern nachzuvollziehen, wie ihr Erspartes nachhaltige Rendite erwirtschaftet. Mit der Demokratisierung dieser vormals meist institutionellen Anlegern vorbehaltenen Sachwert-Investitionen und einer durchschnittlichen Jahresrendite von 9,9 Prozent (Blue Energy) und 9,8 Prozent (Blue Living) seit Auflage (Stand 03/2023; nach Kosten) vereint die Marke individuelle Zukunftsvorsorge mit einem Beitrag für die gemeinsame Zukunft aller Menschen."Mit unserer Philosophie der blauen Ökologie prägen wir den Nachhaltigkeitsbegriff bei der Bayerischen neu", sagt Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Versicherungsgruppe. "Die Auszeichnung in der Kategorie Impact Investing sehen wir als Bestätigung unserer besonderen Definition des nachhaltigen Investierens. Denn Impact betrachten wir ganzheitlich: Ein Beitrag für das Klima, ein Beitrag für die Gesellschaft und explizit auch ein Beitrag für die individuelle Lebensplanung und finanzielle Freiheit unserer Kundinnen und Kunden in Form der Rendite. Nachhaltigkeit 'made by die Bayerische' ist kein Entweder-oder, sondern immer ein Sowohl-als-auch."Weitere Informationen zum Award finden Sie hier: esg-transformation-award.de/Pangaea LifePangaea Life wurde als nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe die Bayerische im Jahr 2017 gegründet. Hinter der Marke stehen zwei Fonds, die in konkrete Sachwerte aus den Bereichen erneuerbare Energien (Blue Energy) und nachhaltige Wohnimmobilien (Blue Living) investieren. Der Fonds Blue Energy verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 487 Millionen Euro und bietet Kunden seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,9 Prozent nach Fondskosten. Der Fonds Blue Living verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 92 Millionen Euro und weist seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,8 Prozent nach Kosten auf (Stand jeweils 30.12.2022). Beide Fonds investieren ausschließlich in Anlagen, die ökologischen, sozialen und ethischen Standards entsprechen und bieten Kunden ein Höchstmaß an Transparenz.die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 783 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. 