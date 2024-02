Pioneering Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Aktie von Pioneering wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 26,68 liegt sie insgesamt 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der bei 23,35 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Pioneering war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat Pioneering in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -8,22 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Pioneering um 12,25 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Pioneering beträgt 0 Prozent, was 1,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Pioneering in verschiedenen Bereichen eine unterdurchschnittliche Performance aufweist und von der fundamentalen Analyse als überbewertet eingestuft wird.