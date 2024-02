Pioneer Power tut es schon wieder?

Die aktuelle Dividendenrendite von Pioneer Power liegt bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,65 % im Bereich "Elektrische Ausrüstung" liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der gezahlten Dividende.

Die Diskussionsintensität über Pioneer Power ist schwach, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Pioneer Power in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -20,89 % im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -7,98 % auf. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung bei Pioneer Power ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Pioneer Power, mit einer schlechten Dividendenrendite und schwacher Diskussionsaktivität, jedoch einer positiven Anleger-Stimmung.