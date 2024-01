Pioneer Power Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Pioneer Power diskutiert. An sieben Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Pioneer Power-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 58,19, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Pioneer Power daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Pioneer Power-Aktie 1 "Gut"-Bewertung und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertung von insgesamt 1 Analysten. Die durchschnittliche Beurteilung der Analysten ergibt ein Kursziel von 12 USD, was einem Aufwärtspotential von 117,79 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pioneer Power-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,21 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,51 USD liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Pioneer Power-Aktie in der technischen Analyse somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.