Pioneer Natural Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Pioneer Natural-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 227,84 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 249,96 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +9,71 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 230,63 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +8,38 Prozent ergibt. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating und insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In fundamentaler Hinsicht wird die Pioneer Natural-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,77 weist die Aktie einen Abstand von 60 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,54 auf, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Bezüglich des Aktienkurses hat Pioneer Natural im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,21 Prozent erzielt, was 27,72 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 1,49 Prozent, wobei Pioneer Natural aktuell 27,72 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 11 Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. An zwei Tagen dominierte die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Pioneer Natural. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, mit 9 "Gut"-Signalen bei 0 "Schlecht"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.