Pioneer Bankshares Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100. Der RSI von Pioneer Bankshares liegt bei 50, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 25,49, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Pioneer Bankshares notiert derzeit bei 22 USD und liegt damit um +4,27 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Im Vergleich zu den letzten 200 Tagen liegt die Aktie mit einer Differenz von +1,2 Prozent zum GD200 ebenfalls im Bereich "Neutral". Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Richtung. Zudem war das Gespräch der Anleger in den letzten Tagen verstärkt von negativen Themen über das Unternehmen Pioneer Bankshares geprägt. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Pioneer Bankshares beträgt derzeit 4, was einer negativen Differenz von -134,26 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.