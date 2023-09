Pinterest Quartalszahlen: Umsatzsteigerung erwartet, Aktienkurs könnte um +15,37% steigen

ARTIKEL:

In knapp sechs Wochen wird das kalifornische Unternehmen Pinterest seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Investoren sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Pinterest-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung von Pinterest stolze 17,27 Milliarden Euro. Vor Börseneröffnung werden also in 45 Tagen die neuen Quartalszahlen vorgestellt. Sowohl Aktionäre als auch Analysten haben große Erwartungen an diese Zahlen. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten Experten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Pinterest einen Umsatz von 638,14 Millionen Euro. Für das aktuelle Quartal wird ein Sprung um +11,20 Prozent auf 691,37 Millionen Euro erwartet. Auch der...