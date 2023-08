Pinterest Quartalsbericht: Starke Umsatzprognose und möglicher Aktienaufschwung erwartet

Anleger können gespannt auf die bevorstehende Quartalsbilanz des Unternehmens Pinterest sein. In 82 Tagen wird das in San Francisco ansässige Unternehmen seine Zahlen für das dritte Quartal präsentieren. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pinterest liegt bei 17,99 Mrd. EUR, was die Aufmerksamkeit der Aktionäre und Analysten auf sich zieht.

Experten rechnen mit einem starken Umsatzwachstum im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Pinterest einen Umsatz von 621,16 Mio. EUR und es wird erwartet, dass dieser im aktuellen Quartal um +10,60 Prozent auf 669,26 Mio. EUR steigt. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +54,50% fallen und sich auf -38,28 Mio. EUR verbessern.

Auf Jahressicht sind die Prognosen positiv: Der Umsatz soll um +7,10 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +29,00...