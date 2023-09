Pinterest Aktie zeigt starken Aufwärtstrend: Widerstand bei 27,50 EUR erwartet

Pinterest Aktie befindet sich derzeit in einem Aufwärtstrend und hat in den letzten Monaten eine starke Performance gezeigt. Der aktuelle Kurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was ein positives Zeichen ist. Es gibt jedoch auch einen Widerstand bei 27,50 EUR, der möglicherweise eine kurzfristige Korrektur auslösen könnte.

Fazit:

Die Quartalszahlen von Pinterest werden in 43 Tagen erwartet und sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Die Schätzungen deuten auf ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal hin, während der Verlust voraussichtlich sinken wird. Langfristig sind die Analysten optimistisch und prognostizieren steigende Umsätze und Gewinne für das kommende Jahr.

Die Charttechnik deutet auf einen Widerstand bei 27,50 EUR hin. Aktionäre sollten daher die weitere...