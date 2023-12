Pinterest Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. In Bezug auf Pinterest betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 61,26 Punkten, was bedeutet, dass die Pinterest-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt dagegen, dass Pinterest auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pinterest weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pinterest bei 27,79 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 37,27 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +34,11 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Abstand von +15,49 Prozent eine positive Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine Einschätzung von "Neutral", wobei insgesamt 9 Bewertungen als "Gut", 10 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vorliegen. Das Kursziel der Analysten wird bei 29,94 USD angesiedelt, was darauf hinweist, dass die Aktie künftig eine Performance von -19,67 Prozent erzielen könnte und somit zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Analysteneinschätzung als "Neutral".