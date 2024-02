Pinterest Aktie: Was noch aussteht!

Die Pinterest-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 29,7 USD, was einer Abweichung von +19,33 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 35,44 USD entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 37,18 USD, was einer Abweichung von -4,68 Prozent vom aktuellen Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Pinterest-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Pinterest auf 7-Tage-Basis liegt bei 66,9 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 53,64, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier für den RSI-Bereich damit ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 18 Analystenbewertungen für die Pinterest-Aktie abgegeben, wovon 8 Bewertungen "Gut" und 10 "Neutral" waren. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30,72 USD, was einem Abwärtspotential von -13,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für das Wertpapier.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Pinterest eine negative Veränderung. Dies wird mit "Schlecht" bewertet. Hingegen wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Pinterest für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.