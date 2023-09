Pinterest Aktie: Potenzial trotz Konsolidierung - Analysten prognostizieren 15,79% Gewinn

Pinterest hat eine starke Kursentwicklung hinter sich und konnte in den letzten Monaten deutlich zulegen. Aktuell befindet sich die Aktie jedoch in einer Konsolidierungsphase, was auf einen Widerstand hinweisen könnte.

Die technische Analyse der Pinterest Aktie zeigt, dass sich der Kurs in einem Aufwärtstrend befindet. Kurzfristig ist jedoch mit einem Widerstand bei etwa 27,50 EUR zu rechnen. Sollte dieser Widerstand überwunden werden, könnte die Pinterest Aktie weiteres Aufwärtspotenzial haben.

Die Analysten sind sich einig: Die Pinterest Aktie hat noch Luft nach oben. Die Schätzungen zeigen eine positive Entwicklung auf Jahressicht und prognostizieren einen Gewinn von +15,79%.

Es bleibt abzuwarten, wie die Quartalszahlen ausfallen werden und ob die Erwartungen erfüllt werden können. In jedem Fall steht bei Pinterest ein...