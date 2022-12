Pinterest-Aktie: „Mehrere Gründe für höhere Aktienkurse“

Die Pinterest-Aktie (WKN: A2PGMG) hat ein neues Kursziel! Analysten aus dem Hause Piper Sandler haben sich die Anteilsscheine näher angesehen und sprechen von 30 US-Dollar, die möglich sein sollen. Ausgehend von einem Aktienkurs in Höhe von 26,42 US-Dollar schaut das zunächst nach gar nicht so viel aus. Trotzdem: Ein Kursplus von 13,5 % mag für den Anfang nicht verkehrt sein.

Als langfristig orientierte Investoren schauen wir ungern auf derartige Kursziele, sondern beschäftigen uns lieber mit den fundamentalen Gründen hinter einem möglichen Kurspotenzial. Sehen wir uns das auch bei der Analyse von Piper Sandler an. Die Analysten sehen jedenfalls mehrere Gründe für Kurspotenzial.

Pinterest-Aktie: Darum kann es bergauf gehen!

Insgesamt haben die Analysten von Piper Sandler sich die Pinterest-Aktie ganzheitlich neu angesehen und offenbar an ihren Bewertungsmetriken gefeilt. Sie sehen, dass der Markt offenbar zu pessimistisch ist, was das Ad-Spending angeht. Selbst in einem schwierigeren Marktumfeld könnte das soziale Kreativnetzwerk besser performen.

Neueste Daten der Ad-Buyer zeigten, dass Pinterest weitere Marktanteile gewinnt und ein verbessertes Produktangebot auf die Beine gestellt hat. Das könnte, so die Theorie, ein besser Zahlenwerk ermöglichen, als zu erwarten war.

Zudem signalisierten die jüngsten Daten, dass sich die Anzahl der monatlich aktiven User (MAUs) verbesserte. Scheinbar steigt die Nutzeraktivität mit dem Winter wieder. Oder möglicherweise auch durch die Inflation, in deren Zeit Verbraucher nach neuen, kreativen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten suchen. Zu guter Letzt gibt es noch den Dreiklang aus einem womöglich verbesserten Margen-Profil, einem weitsichtig denkenden Management und der Möglichkeit, Aktienrückkäufe tätigen zu können.

Wir bräuchten nicht einmal alle Faktoren …

Bei der Pinterest-Aktie hat es nach dem jüngsten Abverkauf wirklich viel Pessimismus gegeben. Ich quantifiziere das gerne in einer Marktkapitalisierung in Höhe von 18 Mrd. US-Dollar sowie einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 7. Mit zunehmend profitablem Wachstum könnte die Bewertung für ein margenstarkes soziales Netzwerk langfristig deutlich höher ausfallen.

Im Endeffekt benötigen wir nicht einmal alle skizzierten Faktoren. Aktienrückkäufe halte ich in der jetzigen Lage und mit der Mission, im E-Commerce zu starten, sogar für ein falsches Signal. Aber wenn das Management zeigen kann, dass das Kreativnetzwerk in diesen schwierigen Zeiten weiterhin Wachstum und ein einzigartiges Nutzererlebnis bieten kann und Schritte Richtung Onlinehandel geht, so ist die Investitionsthese perfekt. Dann sehe ich auch einen deutlich höheren Aktienkurs als 30 US-Dollar für möglich an.

Vincent besitzt Aktien von Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Pinterest.

