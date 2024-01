Pinterest Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Pinterest-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 9 "Gut"-, 10 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (29,94 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -16,32 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Pinterest eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass es in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb Pinterest dafür ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Pinterest liegt aktuell bei 92,55, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,5, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass überwiegend negative Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.