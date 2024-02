Pinterest Aktie: Jetzt knallt es!

Die Pinterest-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 18 Analystenbewertungen erhalten, wobei 8 Bewertungen als "Gut", 10 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier lautet daher "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Pinterest. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 30,72 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -12,92 Prozent vom letzten Schlusskurs (35,28 USD) fallen könnte. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pinterest-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 86 und deutet auf eine Überkauftheit hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 56,5, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Pinterest basierend auf der RSI-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung führt daher zu einer Gesamteinstufung von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung der Stimmung festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke blieb hingegen unverändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält Pinterest für dieses Kriterium daher eine "Schlecht"-Einstufung.