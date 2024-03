Pinterest Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Pinterest in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Deshalb wird Pinterest mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings hat sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Pinterest beschäftigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pinterest-Aktie beträgt 68, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine überkaufte Position der Aktie, wodurch die Gesamtbewertung auf "Schlecht" fällt.

Die technische Analyse ergibt gemischte Bewertungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von 10,8 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pinterest-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.