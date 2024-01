Pintec Technology Holdings Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) von Pintec liegt bei 72,73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51 und zeigt somit eine neutrale Situation an, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Pintec-Aktie. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,08 USD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1,07 USD, was einem Unterschied von -0,93 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 1,13 USD, was zu einem Unterschied von -5,31 Prozent führt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. Pintec wurde in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen Tagen zeigen sich positive Themen, weshalb die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Pintec-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.