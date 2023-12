Pinnacle ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Pinnacle Financial":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert diese auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der Pinnacle-RSI bei 40,92, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 24,94, was als gut eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut".

Die Pinnacle-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im letzten Monat wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen abgegeben. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (85,5 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -2,66 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Pinnacle-Aktie bei -11,34 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,1 Prozent aufweist, liegt Pinnacle mit -12,44 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet ist Pinnacle aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 10,54, was einen Abstand von 32 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,49 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.