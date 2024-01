Pinnacle West Capital Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten ihre Einschätzungen für Pinnacle West Capital abgegeben. Dabei wurde der Titel einmal als Gut, zweimal als Neutral und keinmal als Schlecht bewertet. Langfristig wird das Rating des Unternehmens daher von institutioneller Seite als Neutral betrachtet. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Pinnacle West Capital. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 71,25 USD im Blick und prognostizieren eine Entwicklung von 9,01 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 77,67 USD führt. Diese Entwicklung wird als gut eingeschätzt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Pinnacle West Capital mit 3,52 Prozent um mehr als 47 Prozent darunter. Die Branche "Stromversorger" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 50,58 Prozent, wobei Pinnacle West Capital mit 47,06 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pinnacle West Capital-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 77,36 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 71,25 USD eine Abweichung von -7,9 Prozent darstellt, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so lag dieser bei 73,19 USD, was einer Abweichung von -2,65 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pinnacle West Capital-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Basierend auf diesem Kriterium ist Pinnacle West Capital mit einem Wert von 17,62 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 130,39, was einer Unterbewertung von 86 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.