Pinnacle West Capital Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Dividende von Pinnacle West Capital liegt derzeit bei 4,8 Prozent und übertrifft damit nur knapp den Branchendurchschnitt von 4,6 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pinnacle West Capital beträgt 18 und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 124. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher positiv bewertet. In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie eine Performance von 1,53 Prozent, was im Vergleich zur Branche und zum Sektor eine Underperformance von -4,01 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein schlechtes Rating. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 60, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Bezogen auf den RSI der letzten 25 Tage erhält die Aktie ebenfalls ein neutrales Rating. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Pinnacle West Capital basierend auf dem RSI.

