Pinnacle West Capital Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Pinnacle West Capital liegt bei 12,97, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 51,19, was zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Das Gesamtbild ergibt daher ein Rating von "Gut".

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Pinnacle West Capital. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Pinnacle West Capital wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem Rating von "Gut". Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet ist Pinnacle West Capital im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Stromversorger) aus Sicht der Redaktion unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,62 ergibt sich ein Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 129,75. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende liegt Pinnacle West Capital mit einer Dividendenrendite von 4,76 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als ein neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.