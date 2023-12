Pinnacle Bankshares Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Currys":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken für das Unternehmen Pinnacle Bankshares war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen während des gesamten analysierten Zeitraums zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. In den letzten Tagen unterhielten sich Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Pinnacle Bankshares. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Pinnacle Bankshares beträgt derzeit 4, was eine negative Differenz von -134,39 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" ergibt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Pinnacle Bankshares derzeit auf 20,31 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 24,01 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +18,22 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 22,18 USD, was die Aktie mit +8,25 Prozent Abstand als "Gut" einstuft. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Pinnacle Bankshares nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 5,4 insgesamt 65 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 15,57 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".