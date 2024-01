Pinnacle Bancshares Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Aktie von Pinnacle Bancshares -Al wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 3,78 liegt es insgesamt 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15,42 im Segment "Handelsbanken". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 19,7 USD für die Pinnacle Bancshares -Al-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 19,4 USD, was einer Abweichung von -1,52 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 18,96 USD liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (+2,32 Prozent Abweichung), weshalb die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält Pinnacle Bancshares -Al für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Stimmungsbild rund um Pinnacle Bancshares -Al hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Pinnacle Bancshares -Al in dieser Hinsicht daher ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Pinnacle Bancshares -Al beträgt 5,52 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was 1,53 Prozent über dem Mittelwert (3,99) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Pinnacle Bancshares -Al eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.