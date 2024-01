Pinnacle Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pinnacle Financial":

Die Aktie von Pinnacle wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 85,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 1,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Aktie.

Die Stimmung im Internet hat sich in den letzten Wochen für Pinnacle deutlich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Pinnacle um mehr als 22 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pinnacle beträgt 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt ein KGV von 15 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie somit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.