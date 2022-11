Der Pinglu-Kanal wird zur weiteren Stärkung der Schicksalsgemeinschaft von China und der ASEAN-Region beitragen

Nanning, China (ots/PRNewswire) -In den ersten drei Quartalen dieses Jahres hat der gesamte Handel zwischen China und der ASEAN-Region ein Volumen von 4,7 Billionen RMB erreicht, ein Anstieg von 15,2 %, was 15,1 % des gesamten chinesischen Außenhandels entspricht. Darunter ist der Export in die ASEAN-Region um 22 % auf 2,73 Billionen RMB gestiegen und der Import aus der ASEAN-Region beläuft sich auf 1,97 Billionen RMB, ein Anstieg um 6,9 %. China und die ASEAN-Region sind eindeutig die größten Handelspartner des jeweils anderen.Mit dem Inkrafttreten der „Regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft" (RCEP) eröffnet die Handels- und Investitionszusammenarbeit zwischen China und der ASEAN-Region immer mehr Möglichkeiten. Es besteht kein Zweifel, dass der gesamte Handel zwischen China und der ASEAN-Region auch weiterhin rasant wachsen wird. Darüber hinaus unternimmt China beispiellose Anstrengungen, um sich auf diese Entwicklung vorzubereiten, indem es in der autonomen chinesischen Region Guangxi Zhuang, die an den ASEAN-Block angrenzt, den Pinglu-Kanal baut, um den Warentransport zwischen China und der ASEAN-Region zu beschleunigen.Der Bau des Pinglu-Kanals, der mit einer Gesamtlänge von etwa 135 Kilometern geplant ist und voraussichtlich insgesamt mehr als 72 Milliarden RMB kosten wird, hat bereits im August dieses Jahres begonnen. Der Kanal, der für Schiffe von bis zu 5.000 Tonnen gebaut wird, soll in vier Jahren für den Schiffsverkehr geöffnet werden. Nach Angaben der Pinglu Canal Group Co., Ltd. beginnt der Pinglu-Kanal im Kreis Hengzhou der Stadt Nanning und mündet über den Fluss Qinjiang im Kreis Lingshan der Stadt Qinzhouin in den Golf von Beibu.Wu Peng, ein Experte für die Planung und das Design des Pinglu-Kanals, kommentiert: „Der Pinglu-Kanal wird als der größte Kanal seiner Art ein Pionierwerk in der Geschichte des Kanalbaus in China sein. Binnenschiffe können direkt einen Seehafen anlaufen. Nach seiner Fertigstellung wird der Kanal stark ausgelastet sein, mit einem großen Frachtvolumen, Großtonnageschiffen und einem starken Schiffsverkehr."In der Vergangenheit mussten Waren aus dem Südwesten Chinas, um auf dem Wasserweg zu einem Meerhafen zu gelangen, entweder über den Fluss Yangtze oder den Fluss Xijiang transportiert werden, aber es gibt keinen Fluss, der nach Süden zum Meer führt. Die Mündung des Flusses Yangtze liegt im Osten Chinas, mehr als 2.000 Kilometer von der südwestlichen Stadt Chongqing entfernt, während die Mündung des Flusses Xijiang in Guangzhou im Südosten Chinas liegt. Diese beiden Routen, die den Zugang zum Meer ermöglichen, sind beide äußerst zeitaufwändig.„Der Pinglu-Kanal wird einen neuen Weg für den Hauptstrom des Xijiang eröffnen, um auf dem kürzesten Weg das Meer zu erreichen. Durch den Pinglu-Kanal wird der Binnentransport von Waren aus der südwestlichen Region bis zum Meer im Vergleich zur Guangzhou-Route um mehr als 560 Kilometer verkürzt. Chen Hongqi, Sekretär des Verkehrsausschusses der Kommunistischen Partei Chinas der autonomen Region Guangxi Zhuang, sagte, dass nach Fertigstellung des Kanals die südwestlichen und nordwestlichen Regionen Chinas durch die kürzeste, wirtschaftlichste und praktischste Passage zum Meer gestärkt sein werden.Laut Analysen von Brancheninsidern wird der Pinglu-Kanal eine neue Meerzugangsstraße des Xijiang Golden Waterway eröffnen und einen Fluss-Meer-Kreislaufweg bilden, der effektiv mit der Entwicklung der großen Meeresbucht von Guangdong-Hongkong-Macao verbunden sein wird. Dies wird die kontinuierliche Vertiefung der Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen Guangxi sowie dem Südwesten von China mit ASEAN- und RCEP-Ländern fördern und Guangxi und den Südwesten Chinas in den Aufbau einer China-ASEAN-Schicksalgemeinschaft integrieren.Nach Abschluss des Projekts wird der neue Kanal nicht nur den Handel zwischen China und ASEAN erleichtern, sondern auch enorme Chancen für Guangxi eröffnen, wo sich der Kanal befindet. Derzeit haben Standorte überall entlang des Kanals damit begonnen, weitere Produktionsfaktoren und hafennahe Industrien rund um das Projekt und in Küstenhäfen bereitzustellen. Wenn der Kanal schiffbar geworden ist, werden diese unterstützenden Industrien entlang der Strecke einen enormen Wettbewerbsvorteil darstellen.Als Ausgangspunkt des Pinglu-Kanals plant Nanning, die Hauptstadt der autonomen Region Guangxi Zhuang, den Bau der neuen Stadt Nanning East New Town, um sich in den Wirtschaftsgürtel des Pinglu-Kanals zu integrieren, vorteilhafte Cluster von hafennahen Industrien zu kultivieren und entschlossen eine neue Fertigungsbasis für Elektrofahrzeuge und Ersatzteile aufzubauen, um den ASEAN-Markt zu bedienen. Dafür soll die Vision zum Tragen kommen, die Nanning East New Town in einen „modellhaften Industriepark für die seehandelsorientierte Wirtschaftsentwicklung" auszubauen.„Nach der Fertigstellung wird der Kanal enorme Möglichkeiten für Guangxi eröffnen und die Bildung umfassender neuer Strukturen fördern, die sich durch die Vernetzung von Inland und Ausland, die Verbindung zwischen Land und Meer und die gegenseitige Ergänzung von Ost und West auszeichnet. Das Projekt wird die industrielle Struktur und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Guangxi grundlegend verändern und die Transformation von Guangxi in das internationale Tor zum Golf von Beibu und ein Drehkreuz des internationalen Seehandels beschleunigen", sagte Ouyang Bin, ein Mitglied des Verkehrsausschusses der Kommunistischen Partei Chinas der autonomen Region Guangxi Zhuang.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-pinglu-kanal-wird-zur-weiteren-starkung-der-schicksalsgemeinschaft-von-china-und-der-asean-region-beitragen-301666237.htmlPressekontakt:Herr Zeng,Tel.: 86-10-63074558.Original-Content von: Pinglu Canal Group Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell