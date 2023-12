Pingdingshan Tianan Coal Mining Aktie: Da kann man nur noch staunen

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Pingdingshan Tianan Coal Mining als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pingdingshan Tianan Coal Mining-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60,63, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 43,48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und Buzz, das durch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz gemessen wird. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität der Aktie von Pingdingshan Tianan Coal Mining eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt die Bewertung "Schlecht" für Pingdingshan Tianan Coal Mining.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. Die Aktie von Pingdingshan Tianan Coal Mining war in den sozialen Medien zuletzt Gegenstand vieler Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch vor allem mit den negativen Themen rund um Pingdingshan Tianan Coal Mining, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Pingdingshan Tianan Coal Mining derzeit bei 9,58 CNH. Der Aktienkurs selbst liegt bei 11,38 CNH, was einen Abstand von +18,79 Prozent ergibt und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit +3,93 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtbefund von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.