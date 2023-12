Ping An Insurance Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ping An Insurance Company of China Ltd.":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Ping An Insurance Of China wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 36,71 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25-Wert beträgt 62,81 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass Ping An Insurance Of China derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft bei 47,18 HKD, während der Aktienkurs bei 35,25 HKD liegt, was einer Abweichung von -25,29 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 37,5 HKD zeigt eine Abweichung von -6 Prozent. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Ping An Insurance Of China in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervorgeht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Ping An Insurance Of China in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -29,81 Prozent, was einer Underperformance von -23,29 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Versicherung"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite 22,8 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.