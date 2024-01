Ping An Insurance Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Ping An Insurance Company of China Ltd.":

Die Ping An Insurance Of China hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 46,38 HKD, während der aktuelle Kurs bei 32,6 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -29,71 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 36,06 HKD, was einem Abstand von -9,6 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem negativ über Ping An Insurance Of China gesprochen wurde. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen standen überwiegend negative Themen im Vordergrund, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Ping An Insurance Of China um mehr als 21 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.