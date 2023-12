Ping An Insurance Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Ping An Insurance Company of China Ltd.":

Der Aktienkurs von Ping An Insurance Of China verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,81 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor 22,19 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,62 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt -6,16 Prozent, und Ping An Insurance Of China liegt aktuell 23,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Ping An Insurance Of China diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Tiefergehende Analysen zeigen jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale dominierten, wodurch das Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Ping An Insurance Of China werden auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Änderungen, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich für Ping An Insurance Of China in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Mit einer Dividendenrendite von 6,15 Prozent liegt Ping An Insurance Of China 1,59 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.