Ping An Insurance Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Aktie von Ping An Insurance Of China wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 5,42 liegt sie insgesamt 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung" von 10,09. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in der fundamentalen Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. Jedoch wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ping An Insurance Of China-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 33 für die letzten 7 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,05 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt also ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -17,7 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt jedoch über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.