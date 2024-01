Ping An Insurance Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ping An Insurance Company of China Ltd.":

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,63 liegt die Aktie von Ping An Insurance Of China unter dem Branchendurchschnitt von 10,6 Prozent in der Versicherungsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor verzeichnete die Aktie von Ping An Insurance Of China eine Rendite von -29,81 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Versicherung"-Branche lag in den letzten 12 Monaten bei -6,93 Prozent, wobei Ping An Insurance Of China mit 22,88 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese negative Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Ping An Insurance Of China eine Dividendenrendite von 6,15 % auf, was 1,61 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 4,54 % liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung und zeigt, dass der mögliche Mehrgewinn höher ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch in den letzten Tagen überwog die negative Kommunikation in Bezug auf das Unternehmen Ping An Insurance Of China. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.