Ping An Insurance Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "Ping An Insurance Company of China Ltd.":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ping An Insurance Of China-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 48 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 52,86, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie basierend auf dem RSI.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ping An Insurance Of China bei 5,42, was unter dem Branchendurchschnitt von 10,07 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Aktie war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf der Grundlage des Anleger-Sentiments. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen auch einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursperformance erreichte Ping An Insurance Of China in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,12 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um -19,62 Prozent fielen. Dies führt zu einer Unterperformance von -22,5 Prozent im Branchenvergleich und einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für die Ping An Insurance Of China-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren wie dem RSI, fundamentalen Kriterien, Anleger-Sentiment und Branchenvergleich.