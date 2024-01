Ping An Insurance Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Ping An Insurance Company of China Ltd.":

Die Ping An Insurance Of China hat in den letzten Tagen einen Kurs von 33,9 HKD erreicht, was -7,68 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, zeigt sich eine Distanz zum GD200 von -27,5 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Ping An Insurance Of China in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen wurden weder besonders positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus sozialen Medien zeigt 7 negative und 0 positive Signale, was zu einer Gesamtempfehlung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Mit einer Dividendenrendite von 6,15 Prozent liegt die Ping An Insurance Of China 1,61 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche, was das Investment als lukrativ erscheinen lässt und von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index der Aktie zeigt sich neutral, mit einem RSI7 Wert von 37,18 und einem RSI25 Wert von 63,01, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.